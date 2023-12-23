Атака дронов на юг Украины: Гуменюк рассказала о последствиях ударов

Поздним вечером 22 декабря российские оккупанты атаковали беспилотниками южные области Украины. Большинство дронов силы ПВО сбили в пределах Одесской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Семь дронов были направлены в нашу зону ответственности. На Одесщине отработали и мобильные огневые группы, и другие силы и средства противовоздушной обороны. Результативно. Все направлявшиеся семь (БлПЛА — Ред.) были уничтожены", — подчеркнула она.

Впрочем, обломками от взрывной волны было повреждено одно из учебных заведений в Одесском районе. Прошло без пострадавших, отметила Гуменюк.

Ночная атака дронов

Враг снова атаковал Украину беспилотниками в ночь на 23 декабря. В Одесской области воздушная тревога продолжалась с 23:04 до 23:15. Кроме того, дроны летели на Хмельнитчину.

Воздушные Силы сообщили, что украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Что произошло ночью? НОВОСТИ 8:00 23 декабря 2023 года

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