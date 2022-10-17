Атака дронов: на юге Украины ВСУ уничтожили 11 "шахидов"

9 иранских "мопедов" уничтожили Воздушные силы, и еще по одному "шахиду" — нацгвардейцы и пограничники.

На юге Украины наши защитники отбили атаку иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" – было уничтожено 11 "шахидов".

Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины.

"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в том числе зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВСУ", – говорится в сообщении.

В течение часа – с 21.30 до 22.30 16 октября военные Воздушных Сил уничтожили 9 "шахидов".

Еще по одному "шахиду" уничтожили нацгвардейцы и пограничники.

Нашествие дронов

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

МИД Ирана в свою очередь вновь опроверг заявления о якобы поставках в Россию дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину.

Тем временем военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новую разновидность дрона, который зафиксировали вблизи Киева. По его словам, этот дрон был меньшего размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг.

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