Атака дронов на южные области: Гуменюк рассказала о целях россиян

В ночь на 22 декабря россияне также активно атаковали беспилотниками "Shahed" юг Украины. Наибольший удар захватчики нанесли в Николаевской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, ночью защитники неба сбили 17 "Шахедов" в южных областях. В частности, четыре БПЛА были ликвидированы в Херсонской области, а три – в Одесской.

"Основная масса боевой работы пришлась на Николаевскую область. Там было уничтожено 10 дронов", — подчеркнула Гуменюк.

В Одесской области приоритетом захватчиков традиционная была припортовая инфраструктура.

"Пытались попасть именно по объектам, которые связаны, в частности, с зерновым коридором. Обломками сбитого дрона повреждено одно зернохранилище", — рассказала Гуменюк.

Там вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали сотрудники, привлекать спасателей не пришлось. Люди не пострадали.

Как сообщалось, ночью на 22 декабря РФ ударила по Украине беспилотниками. оккупанты применили 28 "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены.

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