Атака дронов на завод в Пензе: пылает важный для российского ВПК объект

Атака дронов на Пензу / © скриншот с видео

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В ночь на 31 июля в городе Пенза, Россия, прогремели мощные взрывы. Целью удара беспилотников стал один из ключевых объектов оборонной промышленности РФ — радиозавод.

Об этом сообщили местные СМИ и председатель ЦПД Андрей Коваленко.

Об атаке первыми сообщили местные паблики. На опубликованных видео видно дрон в воздухе и яркий большой пожар. На одной из записей женщина восклицает: «Завод бомбят!».

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Около часа ночи в области был объявлен режим «беспилотной опасности». Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку беспилотников на промышленный объект. После атаки в городе ввели ограничения на пользование интернетом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что атакованный объект — это завод, который производит системы связи для российских сухопутных, воздушно-десантных и стратегических ракетных войск. Предприятие поставляет мобильные комплексы управления, командно-штабные машины и автоматизированные боевые системы.

Дата публикации 09:31, 31.07.25 Количество просмотров 12 В Пензе горит завод, который производил средства связи для армии РФ

Напомним, российская церковь придумала «эффективное средство» борьбы с дронами ВСУ. Представитель РПЦ протоиерей Артемий Владимиров назвал колокол лучшим средством защиты от украинских беспилотников.