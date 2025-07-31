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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Атака дронов на завод в Пензе: пылает важный для российского ВПК объект

В Пензе зафиксировали мощный пожар после удара дронов по радиозаводу.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Атака дронов на Пензу

Атака дронов на Пензу / © скриншот с видео

В ночь на 31 июля в городе Пенза, Россия, прогремели мощные взрывы. Целью удара беспилотников стал один из ключевых объектов оборонной промышленности РФ — радиозавод.

Об этом сообщили местные СМИ и председатель ЦПД Андрей Коваленко.

Об атаке первыми сообщили местные паблики. На опубликованных видео видно дрон в воздухе и яркий большой пожар. На одной из записей женщина восклицает: «Завод бомбят!».

Около часа ночи в области был объявлен режим «беспилотной опасности». Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку беспилотников на промышленный объект. После атаки в городе ввели ограничения на пользование интернетом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что атакованный объект — это завод, который производит системы связи для российских сухопутных, воздушно-десантных и стратегических ракетных войск. Предприятие поставляет мобильные комплексы управления, командно-штабные машины и автоматизированные боевые системы.

Напомним, российская церковь придумала «эффективное средство» борьбы с дронами ВСУ. Представитель РПЦ протоиерей Артемий Владимиров назвал колокол лучшим средством защиты от украинских беспилотников.

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