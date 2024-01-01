Атака дронов по Одессе и области: погиб подросток, детали от ОВА и фото разрушений

В Одессе и области повреждены жилые дома.

В результате атаки беспилотниками по Одессе и области в новогоднюю ночь обломки сбитых целей повредили жилые дома и убили 15-летнего подростка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и глава ОВА Олег Кипер.

"Одесчина под обстрелами в новогоднюю ночь. К сожалению, и сбитые вражеские дроны несут разрушения. В результате падения нескольких беспилотников повреждены жилые дома", – говорится в заявлении чрезвычайников.

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В результате атаки погиб один человек. Еще три человека были госпитализированы.

В местах ликвидации последствий ночной атаки было задействовано 99 спасателей и 26 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщил Кипер, в Одесской области силы ПВО уничтожили 28 вражеских беспилотников. В то же время были и попадания.

Последствия атаки по Одессе и пригороду

"Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригорода, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БПЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки", – говорится в заявлении главы ОВА.

В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления оккупантов.

Разрушение в Одесской области в результате атаки беспилотниками в новогоднюю ночь / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разрушение в Одесской области в результате атаки беспилотниками в новогоднюю ночь / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разрушение в Одесской области в результате атаки беспилотниками в новогоднюю ночь / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разрушение в Одесской области в результате атаки беспилотниками в новогоднюю ночь / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки дронами по Одессе и области / Фото: глава ОВА Олег Кипер

Последствия атаки дронами по Одессе и области / Фото: глава ОВА Олег Кипер

Последствия атаки дронами по Одессе и области / Фото: глава ОВА Олег Кипер

Последствия атаки дронами по Одессе и области / Фото: глава ОВА Олег Кипер

Напомним, россияне атаковали дронами-камикадзе и Одессу в ночь на 1 января. Зафиксированы попадания обломков сбитых дронов по жилым домам. Пострадали девять человек.

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