Атака дронов Сумщины: ранения получили машинист поезда и работница железнодорожного вокзала

29 сентября враг атаковал железнодорожный вокзал на Сумщине с помощью FPV-дронов. В результате атаки два человека получили ранения, среди них — машинист поезда и работница вокзала. По факту обстрела начато уголовное производство.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 29 сентября 2024 года около 13:15 часов оккупанты произвели обстрел с использованием, по предварительным данным, FPV-дронов железнодорожной станции в г. Хутор-Мойловский (Дружба) Шосткинского района", — говорится в сообщении.

Шосткинская окружная прокуратура инициировала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, за последние сутки враг вел 62 обстрела приграничных районов и населенных пунктов Сумской области.

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