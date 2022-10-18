Атака дронов: ВСУ уничтожили 8 "шахидов" и 2 крылатые ракеты "Калибр"

Иранские дроны уничтожили в зоне ответственности Воздушного командования "Центр".
Украинские защитники отбили атаку иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" – было уничтожено 8 "шахидов".
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
"Около 21.00 17 октября в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" уничтожены восемь дронов-камикадзе иранского производства", – говорится в сообщении.
Шесть так называемых "мопедов" сбила истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ПЗРК.
Еще два "шахида" сбили зенитчики Сухопутных войск.
Также около 15.00, во время ракетной атаки с акватории Черного моря, украинская противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты "Калибр".
Нашествие дронов
В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.
Вечером 17 октября иранские "мопеды" снова активизировались. В Белой Церкви местные жители слышали звуки взрывов, а в ОВА подтвердили, чтов Киевской области работает противовоздушная оборона.
В Черкасской области вечером также сработало ПВО.
В понедельник утром, 17 октября, войска РФ иранским дроном-камикадзе обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Киева. После этого помещение обрушилось. На месте трагедии погибли четыре человека.
Из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры, разрушенный дом не подлежит восстановлению.
МИД Украины призывает Тегеран не поставлять РФ оружие. В дипучреждении пригрозили ответственностью за соучастие в агрессии. Иран цинично отрицает информацию о том, что они передали России дроны, которыми оккупанты убивают украинцев.