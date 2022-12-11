Атака "Градами" Днепропетровщины и обстрелы родильного отделения в Херсоне: ситуация в регионах 11 декабря

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой области, Черниговщине, Житомирщине, Черкасщине и Киевщине.

Об этом говорится в утренней оперативной сводке из регионов за 11 декабря.

Сумщина

За прошедшие сутки россияне обстреляли две пограничные громады на севере области: Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую. По предварительным данным – без жертв.

Запорожская область

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Дорожнянка, Железнодорожное, Ольговское, Малые Щербаки. Поступило восемь сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов России. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина

Россияне ночью обстреливали Никопольщину. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской громадах. Без жертв. В Красногригорьевской громаде побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, хозяйственные постройки, автомобили, два газопровода и две линии электропередач. Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже работают.

В Никополе повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания. В Марганецкой громаде детали атак выясняются.

Харьковщина

Обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского, Харьковского районов области. В Купянске на территории частного домовладения горели гараж и легковой автомобиль. В результате обстрелов в с. Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Луганщина

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах Новоселовского, Андреевки, Червонопоповки, Жиловки и Белогоровки.

Оккупанты обстреляли Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку, Площадку, Невское и Диброву, расположенные на Купянском и Лиманском направлениях. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина

Сегодня утром, 11 декабря, увеличилась интенсивность обстрелов и активность боевых действий в районе населенных пунктов Первомайское, Водяное, Невельское. Информация о пострадавших у гражданских уточняется.

Вчера поздно вечером – обстрел промышленного объекта в Кураховке. Без пострадавших.

Также вчера вечером – обстрел системой РСЗО "Град" старой части Авдеевки, ночью – массированный артобстрел города. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Утром активизация штурмовых действий на направлениях с. Красногоровка, с. Водяное, с. Первомайское и с. Невельское.

В течение суток интенсивные артобстрелы Бахмута и Соледарской громады. В частности, происходили артобстрелы окрестностей с. Яковлевка с. Бахмутское и г. Соледар.

В с. Парасковеевка поврежден частный дом, в с. Раздолевка – три частных дома. Под постоянным огнем – с. Георгиевка, Максимилиановка, г. Красногоровка, г. Марьинка. За минувшие сутки в Донецкой области — двое раненых.

Николаевщина

Вчера вечером враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина

Город Херсон, Бериславский и Херсонский районы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российской армии.

В результате вчерашних обстрелов оккупантами Херсона повреждены линии электропитания, снова без светлая часть города. Ремонтные бригады энергетиков приступили к восстановительным работам.

Военные РФ обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали.

Всего операторы мобильной связи возобновили работу 112 базовых и 3 передвижных станций на освобожденных территориях Херсона.

В Херсоне возобновляется работа котельных, продолжаются работы по расчистке дорог. В Херсонской области возобновлена работа Пенсионного Фонда Украины. В область постоянно поступает гуманитарная помощь.

Взрывотехники Нацполиции обследовали 15 гектаров территорий, изъяли 183 взрывоопасных предмета, уничтожили – два. Пиротехники ГСЧС обследовали более 11 гектаров территорий, изъяли и обезвредили – 433 взрывоопасных предмета.

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