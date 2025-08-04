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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Атака Хмельницкой области дронами и ракетами: что известно о последствиях

Силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона во время атак в Хмельницкой области.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

Сегодня ночью, утром и днем Хмельницкая область подверглась очередным атакам со стороны врага, которые осуществлялись ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Facebook.

Силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника, еще один был потерян локационно. Пострадавших и погибших нет.

В результате атак была повреждена часть дорожного покрытия, однако соответствующие службы уже работают на месте и занимаются восстановлением.

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин поблагодарил Воздушные силы Вооруженных сил Украины за мужество и отвагу и заверил, что вместе Украина обязательно победит.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 4 августа Россия атаковала Украину 162 ударными беспилотниками Shahed, различными имитаторными дронами и ракетой Х-47 М2 «Кинжал». Силы ПВО уничтожили 161 из них, эффективно оградив страну от почти всей атаки.

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