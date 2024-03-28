"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа": Гуменюк сообщила детали ночного удара

Сегодня ночью окукпанты снова запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов".

О подробностях атаки на юг сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", — заявила Гуменюк.

Враг атаковал снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты.

"Что касается Одесчины, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно — сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно в Одесскую область", — добавила она.

Ранее сообщалось, что угроза применения БПЛА была зафиксирована в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов.

По информации мэра, под российскими обстрелами оказался Киевский район областного центра. Он отметил, что в результате атаки повреждено здание ресторана, а в соседнем доме выбиты стекла.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье. Ранее чиновник предупреждал об угрозе атаки беспилотников в области.

Впоследствии Федоров уточнил, что оккупанты нанесли удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья, в результате чего пострадали люди.

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