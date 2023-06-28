Атака "Искандерами" по Краматорску: жертв и пострадавших снова стало больше (свежие фото)

Сейчас известно о троих погибших детях – 17-летней девушке и 14-летних сестрах.

В результате ракетной атаки по Краматорску по состоянию на 28 июня известно о 10 погибших и 61 раненом (среди которых, в частности, 8-месячный малыш).

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

"10 убитых и 61 раненый в результате российской атаки на Краматорск. Полицейские продолжают работать на месте обстрела", – говорится в заявлении правоохранителей.

Там добавили, что на 11:30 известно о трех погибших детях — 17-летней девушке и 14-летних сестрах. Ранен восьмимесячный малыш, однако угрозы его жизни нет.

По уточненным данным, оккупанты нанесли по Краматорскому удару ракетами "Искандер", а не С-300, как сообщалось ранее.

На месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики, патрульные. Полицейские принимают заявления, фиксируют разрушения, помогают пострадавшим.

Ракетный удар по Краматорску: что известно

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли удары двумя ракетами по Краматорску и по селу Беленькое. В Краматорске враг попал в помещение пиццерии, где находились люди. Кроме пиццерии, вражеским ударом повреждены многоэтажки, торговые помещения, кафе, автомобили, отделение почты и другие сооружения.

Число жертв атаки и пострадавших постоянно растет, ведь чрезвычайники на месте до сих пор проводят поисково-спасательную операцию.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. А СБУ уже задержала корректировщика ракетного удара, которым оказался завербованный россиянами житель Краматорска.

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