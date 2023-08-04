"Атака морских дронов": в России сообщили о взрывах на море в Новороссийске (видео)

Взрывы на воде и стрельба звучали в Мисхако в Новороссийске.

В Российском городе Новороссийск отбыла стрельба на воде в Черном море.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

По данным российских Telegram-каналов, взрывы на воде и стрельба раздавались в Мисхако в Новороссийске.

"Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мисхако", — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что в Новороссийске произошло две серии взрывов. Первые прозвучали около часа ночи, а другие через несколько часов.

Взрывы произошли в районе Южной Озериевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

По некоторой информации, был атакован в так называемый "нефтяной маяк", из-за которого проходил прием нефти.

Местные жители сняли происходящее на фото и видео.

Напомним, ранее сообщалось, что российская террористическая армия вывела в Черное море два носителя ракет "Калибр". Общий залп может составлять 12 единиц воздушных целей.

Кроме того, мы ранее информировали, что капитан запаса ВМС Украины рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы разблокировать Черное море.

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