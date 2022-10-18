Атака на 6 областных центров и российские зеки на фронте: главное со сводки Генштаба

Российские оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 октября.

Где отразили атаки россиян

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огурцово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

Захватчики обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.

Ракетные и авиационные удары

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За эти сутки россияне нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 10 населенных пунктов. Среди них – Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты на Николаевщине. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Кроме того, на одном из направлений, оккупанты задействовали 4 беспилотника иранского производства "Shahed -136", 3 из которых сбили подразделения Сил обороны.

Угроза из Беларуси

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство.

Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение "шахидов" с белорусской территории. Под видом учебного собрания проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. Проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

Ситуация в основных направлениях

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Сиверском направлении – из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области;

направлении – из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григоровка, Комиссарово, Огирево, Старица и Стрилеча;

направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григоровка, Комиссарово, Огирево, Старица и Стрилеча; на Купянском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка; на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надежда, Новоегоровка, Ольговка и Торское.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. Непосредственно пострадали Бахмут, Соледар, Первомайское и Большая Новоселка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка.

и направлениях россияне вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка. На Южнобужском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, проводит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Мобилизация в РФ

Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины.

Несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынужденные выполнять. Поэтому направляют своих сотрудников в военкоматы.

Россия продолжает вербовать зэков

Восполнение потерь российских подразделений продолжается за счет заключенных, несмотря на провозглашенную мобилизацию. По состоянию на начало октября, из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер", более половины составляют именно зеки.

Украинская авиация уничтожает врага, как может

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава боеприпасов и другие военные цели врага.

Ранее ВСУ показали, как ударили по ангару с техникой и как оккупанты отчаянно пытались потушить пожар.

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