Атака на аэродром "Бельбек" в Крыму: аналитик о последствиях удара и пораженных целях

В результате ночной атаки на аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму авиабаза РФ, вероятно, была уничтожена и выведена из строя на долгий срок.

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков, передает "Эспрессо".

"На спутнике может быть замечено именно поражение зенитно-ракетного комплекса, который, очевидно, там был. Речь идет о поражении горюче-смазочных материалов. Также вероятно был поражен состав с авиационным вооружением", — говорит эксперт.

По его словам, если эта информация подтвердится, это означает, что использовались не только ATACMS, но и крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP. Именно такие цели для них являются основными.

"Тогда это была довольно хорошо спланированная комбинированная атака, во время которой кассетными ATACMS был уничтожен район ПВО, охранявший этот аэродром, сами находившиеся там самолеты и уже после этого были поражены все другие цели. То есть, если будет подтвержден весь этот перечень пораженных целей, речь идет о полном уничтожении всей авиабазы и ее выведении из строя на довольно долгий срок", – сказал Катков.

Он добавил, что подтвердить поражение могли бы спутниковые снимки. Но вчера там была облачная погода, и нет точных изображений из космоса, чтобы оценить степень поражения.

"Надеемся, что сегодня погода будет лучше, будут сделаны соответствующие спутниковые снимки. Но надо отметить, что был использован не один кассетный ATACMS. Поэтому даже на спутниковых снимках может быть не зафиксирована та степень поражения летательных аппаратов, чтобы оценить, что там действительно уничтожено", – подытожил аналитик.

Напомним, что ночью, 15 мая, был нанесен удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. По информации российского оппозиционного Телеграмм-канала ASTRA, в результате удара были уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов. Также есть потери среди личного состава.

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