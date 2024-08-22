Атака на аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ: появились фото и видео последствий удара

Судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров.

Дроны ВСУ атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ в ночь на четверг, 22 августа – там возник мощный пожар.

Об этом свидетельствуют сообщения властей и видео от местных жителей, а также спутниковые снимки.

Судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров.

На аэродроме зафиксировано несколько пожаров/Фото: OSINTtechnical

Кроме того, OSINT-аналитик MTAnderson сообщил, что на спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов – 14 Су-24 и 15 Су-34 – и восемь грузовиков.

На аэродроме "Мариновка" могли базироваться истребители Су/Фото: MTAnderson

Также российский Telegram-канал ASTRA отметил, что на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО.

Дроны ВСУ атаковали аэродром "Мариновка" в России

Напомним, в ночь на 22 августа в районе города Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ произошла атака беспилотников, после чего возник пожар и началась детонация боеприпасов на местном военном аэродроме "Мариновка".

Ранее сообщалось, что Украина поразила сразу четыре военных аэродрома РФ.

Кроме того, мы также информировали, что на нефтебазе в Ростовской области взорвался очередной резервуар с топливом.

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