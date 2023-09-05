Атака на аэродромы "Энгельс" и "Дягилево" в 2022 году: ГУР раскрыло новые подробности операции

В ГУР впервые рассказали, чем нанесли удар по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево".

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что в декабре 2022 года Украина атаковала российские военные аэродромы "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) с помощью модернизированных реактивных беспилотников советского производства Ту-141 "Стриж".

Об этом говорится в документальном фильме ГУР "Сбитые летчики России".

По словам Буданова, в декабре 2022 года разведка Украины провела две операции, поразив российские стратегические бомбардировщики на земле.

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Так, реактивный беспилотник Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой, в ночь на 5 декабря 2022 года атаковал авиабазу "Дягилево", существенно повредив два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, а также грузовик-авиазаправщик.

"Шестеро российских военных тогда погибли, 11 были ранены. Чуть позже, к утру, на другую авиабазу дальней авиации России в городе Энгельс Саратовской области так же прилетел "Стриж", – говорится в документальном фильме.

По данным украинской разведки, в "Энгельсе" тогда были повреждены два самолета Ту-95МС.

Напомним, 5 декабря 2022 года сразу на двух российских аэродромах раздались взрывы. На авиабазе "Энгельс" были повреждены два ракетоносца Ту-95. На аэродроме "Дягилево" повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.

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