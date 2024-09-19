Атака на арсенал в Торопце: в ISW оценили последствия ударов по российским складам

При определенных условиях удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру боевых действий.

Удары украинских войск по тыловым логистическим объектам на территории России могут значительно усилить оперативное давление на вражеские войска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что летом 2022 года Силы обороны Украины устроили серию ударов системами HIMARS по российским складам боеприпасов на оккупированных территориях. Это вынудило российскую армию рассредоточить арсеналы, что существенно снизило эффективность вражеской логистики.

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В Институте предполагают, что похожие на атаку в Торопце удары украинских войск по складам боеприпасов на территории России могут заставить вражеское командование пересмотреть и реорганизовать логистические и опорные системы, чтобы смягчить последствия таких атак.

"Российские военные, вероятно, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения, не создав соответствующих укрытий. Отмена ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины для ударов на большие расстояния может дать ВСУ возможность более эффективно использовать эти уязвимости врага", – оценивают аналитики.

Они также считают, что последующие украинские удары по российским складам боеприпасов и ракет могут уничтожить значительную часть материальных запасов РФ.

"Удары украинских военных по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру боевых действий. Это может произойти, если Силы обороны будут иметь необходимую материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения на территории России", – говорится в отчете ISW.

К слову, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на склады боеприпасов в Торопце не только уменьшила вражеский арсенал, что отразится на боевых действиях. Взрывы на территории РФ заставят ее граждан ощутить присутствие войны и подтолкнут их к давлению на элиты для ее завершения.

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