Атака на Днепр ракетой-гибридом "Гром-1": ISW о новейшей разработке России

Днепр. / © unsplash.com

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Новую гибридную бомбу-ракету "Гром-1" украинская противовоздушная оборона уничтожила в пригороде Днепра 28 июня. Развертывание РФ этой экспериментальной воздушной цели направлено на то, чтобы, в частности, нанести максимальный ущерб во время атак.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают комментарий украинского военного "Общественного" о том, что войска РФ, вероятно, развернули экспериментальную управляемую планирующую бомбу КАБ в рамках текущих "усилий по увеличению дальности авиабомб". Россия давно использует реактивные двигатели на бомбе для увеличения ее дальности. Возможно, россияне применили против Днепра бомбу с более легкой боеголовкой, чтобы уменьшить вес и увеличить ее дальность. Источник также заявил, что оккупанты могли запустить бомбу с самолета как можно ближе к областному центру.

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Украинский политолог и инженер-конструктор предприятия по проектированию спутников и ракет КБ "Пивденне" Александр Кочетков рассказал, что страна-агрессор создала "Гром-1" в рамках усилий по увеличению дальности и точности КАБов, чтобы сохранить свои самолеты, запускающие эти бомбы.

По словам эксперта, "Гром-1" является гибридом планирующей бомбы и ракеты класса "воздух-воздух" Х-38 и использует двигатель ракеты Х-38, обеспечивающий бомбе дальность полета от 100 до 150 километров. Российские войска, возможно, впервые применили эту воздушную цель в августе 2024 года при ударе по Константиновке Донецкой области. Кочетков отмечает, что Россия еще не производит массово ракетные бомбы "Гром-1".

"Развертывание Россией ракетной бомбы "Гром-1" и вероятные усилия по увеличению производства "Шахедов" являются частью усилий по адаптации российских ударных пакетов против Украины, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону и нанести максимальный ущерб", - отмечают аналитики ISW.

Напомним, днем 28 июня в Днепре произошли взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки КАБом, который летел "мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину". По информации мониторингов, российская управляемая авиабомба впервые долетела до Днепра.

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Позже ПС уточнили, что тип воздушной цели, которой атаковали Днепр , будет установлен после изучения обломков на месте падения. Однако глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что сработали силы ПВО по бомбе-ракете "Гром-1".

Дата публикации 14:56, 28.06.25 Количество просмотров 75 Бомба-ракета впервые взорвалась в пригороде Днепра! Первый комментарий Игната!