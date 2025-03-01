Атака на Харьков 1 марта: мужчина рассказал о последствиях ударов БпЛА

Удары пришлись по трем районам города, в результате атаки ранены по меньшей мере семь человек.

В результате атаки БпЛА по Харькову в ночь на 1 марта по всему городу повреждены десятки зданий и авто, местами загорелись пожары. Харьковчанин Анатолий Садовский рассказал, что произошло с его жильем этой ночью.

Об этом говорится в видео "Гвара Медиа".

"Я проснулся, когда уже удар произошел. У нас окна вылетели. Мне немного лба порезало. А так пыль стоит, ничего не видно. Быстро оделись, взяли документы и выскочили во двор", — говорит Анатолий.

По его словам, в результате удара вражеских БПЛА он остался без жилья.

"Негде жить. Утром попробую к сыну на постой. Он квартиру снимает. А так больше негде... Жить больше негде", — сказал харьковчанин.

Известно, что в результате ударов по всему городу десятки поврежденных зданий и авто, местами пожары.

Напомним, ночью, 1 марта, армия РФ нанесла по меньшей мере девять ударов по городу Харьков. Россияне обстреляли медицинское учреждение в Шевченковском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.

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