Атака на Харьков: повреждены 85 квартир, пострадала женщина (фото)

Правоохранители зафиксировали последствия удара беспилотника по многоэтажке в Харькове.

Из-за ночной атаки по многоэтажке в Харькове повреждены квартиры, детсад, лицей, автомобили. Пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По информации следствия, в ночь на 6 марта в Харькове российский беспилотник попал в технический этаж многоэтажного жилого дома в Салтовском районе.

Повреждено остекление 85 квартир этого дома, детский сад, лицей, автомобили. Пострадала 73-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс.

Прокуроры и следователи полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военными. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Разрушение в Харькове после атаки в ночь на 6 марта/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове после атаки в ночь на 6 марта/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове после атаки в ночь на 6 марта/Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ночью в Харькове была слышна серия взрывов. Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил об ударе дроном по техническому этажу многоэтажки.