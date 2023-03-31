Атака на Харьков: появилось видео последствий ракетного террора россиян

Захватчики ударили ракетами по объектам инфраструктуры и частным домам.

В четверг, 30 марта, россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Городские власти сообщали о шести "прилетах". Пока информации о погибших и пострадавших в результате атаки РФ нет. Но известно о повреждении инфраструктуры.

Видео с последствиями ракетных обстрелов опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По меньшей мере 6 ракет С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям. По состоянию на 00:00 информации о погибших и пострадавших лицах нет", — заявил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он добавил, что на местах "прилетов" работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС и коммунальных служб.

Напомним, в Харьковской области вечером четверга раздались взрывы. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты обстреляли город с территории Белгородской области РФ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести зафиксированных "прилетах".

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