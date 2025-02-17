Атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод в России: оценка последствий атаки от СНБО

Неизвестные дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Он является одним из ключевых на юге РФ.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО.

Что известно о заводе

Завод специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов. Мощность НПЗ составляет около 6,6 млн. тонн нефти в год.

"Его значение для армии РФ заключается в обеспечении топливом военной техники, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины", – отметил Коваленко.

Он добавил, что также выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае, крупнейшая в Каспийском трубопроводном консорциуме, обеспечивающая основной экспорт нефти из Казахстана.

Напомним, в ночь на 17 февраля дроны атаковали Краснодарский край РФ, а именно село Ильский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

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