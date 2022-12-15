Атака на Киев и методы армии РФ: основные тезисы громкого интервью Залужного The Economist

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью изданию The Economist, в котором рассказал об угрозе нового российского наступления, в частности на Киев, спрогнозировал, когда это нападение может произойти, и охарактеризовал состояние украинской и российской армий.

ТСН.ua собрал основные положения из этого интервью.

Новая атака на Киев

По словам главнокомандующего ВСУ, Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Залужный не сомневается, что оккупанты смогут снова напасть на Киев с севера.

Другие опасные направления

В то же время Залужный не исключает, что вместо атаки на столицу российские войска могут атаковать на Донбассе с новой силой или пойти в наступление на южном направлении.

Когда произойдет наступление

Залужный уверен, что россияне в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в конце января могут пойти в новое наступление. Поэтому он подчеркивает важность создания резервов.

"Важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января", — заявил генерал.

Мобилизация в РФ сработала

Валерий Залужный не собирается недооценивать врага и честно признает, что "российская мобилизация сработала".

"Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему", — сказал Залужный.

В то же время, он призывает украинцев "не бояться убивать россиян и каких-либо других врагов".

"Держиморда" Суровикин

Залужный выразил свое отношение к командующему оккупационной армией в Украине Сергею Суровикину. Он назвал главаря оккупантов "держимордордой".

"Это обычный петровский полководец времен Петра Первого, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполнишь поставленную задачу, либо тебя пошлют "на", — объяснил свою точку зрения украинский генерал.

Почему ВСУ воюют иначе, чем Россия

Залужный заверил, что в украинской армии таких "держиморд" нет. Напротив, армией руководят молодые офицеры, имеющие боевой опыт с 2014 года.

"Это не работает. И особенно мы это осознали в 2014 году, когда командовать 21-летними лейтенантами пришли люди за 50-60 лет. Конечно, у нас были свои держиморды, которые кулаками и бицепсами пытались наводить порядок, но в украинской армии это не выходит на 100%... Быть нормальным всегда можно", — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что полностью доверяет своим подчиненным и прислушивается к ним.

"Я доверяю своим генералам. С начала войны я десятерых уволил. Еще один застрелился. Я верю Сырскому (генерал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины). Если он мне говорит, что ему нужна другая бригада, значит, ему действительно нужна бригада. Конечно , я не считаю себя самым умным здесь. Я должен и слушаю тех, кто в поле. Потому что инициатива есть", — объяснил Залужный.

Кто является авторитетом для Залужного

Валерий Залужный признался, что для него примером является покойный командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев. Портрет Воробьева Залужный даже в своем кабинете.

"Когда у меня возникают сомнения в чем-то, я оборачиваюсь и смотрю на его портрет, пытаясь понять, как бы поступил в этой ситуации Геннадий Воробьев. Это человек, который добился успеха. Ему было тяжело, но он взял то тяжелое бремя и понес его. Это пример", — объяснил генерал.

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине

Залужный объяснил, что ему достаточно тех людей, которые уже находятся в армии. В то же время он отметил важность поставок от Запада танков, бронетранспортеров, БМП, боеприпасов.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем то, что мне нужно ", — сказал генерал.

Опасные резервы РФ

По его словам, россияне 3-4 года интенсивно наращивали свои резервы для войны с Украиной: людей, техники, боеприпасов.

"Поэтому, как и во время Второй мировой войны, я не сомневаюсь, скорее всего, где-то за Уралом готовят новые ресурсы. Они готовят их 100%. Боевой потенциал оккупантов будет очень-очень низким, даже если они привлекут еще миллион людей в армию, чтобы бросать "пушечное мясо", как это сделал Жуков", — говорит Залужный.

Главнокомандующий ВСУ убежден, что такая тактика РФ не принесет им желаемого результата.

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