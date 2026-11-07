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Атака на Киев и российские НПЗ: главные новости ночи 7 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 ноября 2026 года:
В российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон" Читать дальше –>
В Киеве обломки попали в жилой дом: Кличко сообщил о последствиях атаки Читать далее –>
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