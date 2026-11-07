Атака на Киев и российские НПЗ: главные новости ночи 7 ноября 2026 года

Где за пьяное вождение можно попасть в тюрьму, а где предусмотрен штраф? Вместе с адвокатом разбираем наказание в Украине, странах ЕС и США на фоне дела водителя Tesla, которого трижды лишали водительских прав, а он все равно ездил по Львову.