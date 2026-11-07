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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3847
Время на прочтение
1 мин

Атака на Киев и российские НПЗ: главные новости ночи 7 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 ноября 2026 года:

  • В российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон" Читать дальше –>

  • В Киеве обломки попали в жилой дом: Кличко сообщил о последствиях атаки Читать далее –>

  • Дроны атакуют Саратов: возле НПЗ заметили яркое пламя Читать далее –>

  • В Ростове вспыхнул пожар возле завода "Алмаз": что известно Читать далее –>

  • Атака на Киев: среди трех пострадавших есть ребенок (фото) Читать дальше –>

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