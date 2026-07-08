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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2111
Время на прочтение
1 мин

Атака на Киев и взрывы в России: главные новости ночи 8 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи. ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июля 2026 года:

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар

Пожар / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 июля 2026 года:

  • В Киеве прогремели взрывы перед воздушной тревогой Читать далее –>

  • В Киеве вспыхнули пожары после ракетной атаки: Кличко сообщил о последствиях в двух районах Читать далее –>

  • В Воронежской области, вероятно, атаковали военный аэродром "Борисоглебск" - мониторинговые каналы ASTRA Читать далее –>

  • В Саратове после серии взрывов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод Читать далее –>

  • Дроны атакуют Москву Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2111
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