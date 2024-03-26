Атака на корабль "Константин Ольшанский": почему российское судно вряд ли вернется на боевое дежурство

После атаки украинской противокорабельной ракетой "Нептун" российский десантный корабль Константин Ольшанский, вероятно, уже не вернется к боевому дежурству.

Российский боевой десантный корабль "Константин Ольшанский" 26 марта атаковали ракетой ПКРК "Нептун". После этого он вряд ли станет на боевое дежурство.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, согласно словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, поражение российского судна было произведено ракетой ПКРК "Нептун", другое название – Р-360.

"У этой ракеты возможности эффективного поражения целей водоизмещением 5 тыс. тонн. полным водоизмещением 4 тыс. тонн, вряд ли останутся шансы на эксплуатацию оккупантами", — отметил Коваленко.

По словам эксперта, похожая судьба постигла и средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны проекта 18280 "Иван Хурс", который, вероятно, атаковала Украина накануне, 25 марта.

"Хотя он отличается от БДК архитектурой и его следует рассматривать больше не как объект с водоизмещением 4 тыс. тонн, а как корабль с критическим показателем 2,5 тыс. тонн", — добавил Коваленко.

Напомним, Силы обороны Украины 26 марта атаковали десантный корабль россиян "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун". Повреждения судна уточняются, но оно точно не в боевой готовности. В ВМС отметили, что этот корабль россияне украли у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.

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