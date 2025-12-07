Атака на Кременчуг: мэр города рассказал о последствиях

Атака на Кременчуг 7 декабря / © Виталий Малецкий

Россия цинично в ночь на 7 декабря атаковала Кременчуг, сейчас продолжается ликвидация последствий и происходит поэтапное восстановление света, воды и теплоснабжения.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Telegram.

«Продолжается ликвидация последствий обстрела инфраструктуры нашего города. Непрерывно работаем, чтобы как можно быстрее вернуть в Кременчуг свет, воду и тепло», — отметил Малецкий.

По его словам, водоснабжение уже частично восстанавливается благодаря автономным источникам питания. Сейчас энергетики стабилизируют сеть и поэтапно восстанавливают подачу электроэнергии по графикам.

Мэр подчеркнул, что теплоснабжение является наиболее сложной задачей: «Оно требует значительных ресурсов и привлечения резервных средств, но специалисты уже выполняют все необходимое для его скорейшего восстановления».

По словам Малецкого, город делает все возможное, чтобы в течение этих суток вернуться к привычному ритму жизни. Мэр поблагодарил спасателей, энергетиков, работников водоканала и тепловых предприятий за их работу: «В такие моменты важна поддержка друг друга, потому что только вместе мы сильны!».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кременчуге после очередного массированного комбинированного удара по объектам инфраструктуры зафиксированы перебои со светом, водой и теплом.