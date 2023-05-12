Атака на Кремль и сбивание "Кинжала" являются звеньями одной цепи – военный эксперт

Роман Свитан убежден, что в ближайшее время россияне продолжат попытки ударить по Верховной Раде в ответ за Кремль.

Атака беспилотников на Кремль и сбивание ракеты "Кинжал" в небе над Киевом — звенья одной цепи.

Об этом сообщил полковник в запасе ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН.

В ночь на 9 мая Россия запустила 25 крылатых ракет на территорию Украины, в предыдущую ночь было 35 дронов-камикадзе Shahed. За май уже было пять таких атак, много летело на столицу. Хотя в апреле звучали прогнозы, что до сентября подобных обстрелов не последует.

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Все эти события Роман Свитан назвал неудачной провокацией, операцией "купол на купол".

"Это просто неудачная провокация. Была в начале мая сделана попытка провести операцию "купол на купол". Россияне взорвали "хлопушку" перед камерой на куполе Кремля в 2:30 3 мая. После этого ровно за сутки летела ракета "Кинжал", скорее всего в купол Верховной Рады Это звенья одной цепи: выстрелили "себе в голову", в купол, этим беспилотником, а затем отправили "Кинжал", чтобы показать, вот "купол за купол". Эта операция однозначно задумывалась до того, как был взорван беспилотник над Кремлем, ведь подготовить "Кинжал", летчиков и технику за несколько часов практически невозможно, для этого нужно несколько дней", — отметил он.

Разница в последствиях удара, по словам эксперта, должна была ошеломить всех, в том числе россиян: вспышку над куполом Кремля и удар "Кинжалом" по Верховной Раде, которым бы ее разнесло на кирпичики. Этого добивались россияне, но Patriot помешал.

"Пришлось им на следующий день отправить 35 "Шахедов" по той же Верховной Раде и правительственному кварталу, но дроны были уничтожены. Они решают отправить определенное количество ракет. Сбитые в Днепре "Калибры" не факт, что шли по этому городу — они могли просто с Черного моря идти на Киев. А потом пошли Х-101 и Х-555, опять же по Киеву. Задача стояла — уничтожение правительственного квартала, Верховной Рады. Снова "купол за купол", но снова они были сбиты. В результате россияне вышли на Киев 9 мая с "пулей" у себя в голове и без нанесенного ответа", — пояснил он.

В ближайшее время, по мнению военного эксперта, россияне снова постараются как-то нанести удар.

"Они понимают, что "Шахедами" не получилось, но могут пробовать еще, поскольку это очень дешевая версия. У них осталось еще примерно столько же ракет, около 20-25, под пуском – их могут очень быстро запустить. Остались еще около 40 "Кинжалов", могут попытаться ударить ими", — отметил он.

Свитан подчеркнул, что киевлянам в этом смысле нужно быть очень осторожными.

"Я думаю в ближайшее время будут продолжаться удары россиянами по куполу Верховной Рады. Это уже не военная задача, а "понятийно-информационная", — подытожил он.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Россия заявила об атаке двумя БПЛА по резиденции Путина, к которой якобы причастны украинские спецслужбы. У Зеленского заверили, что Украина не наносила удары по Кремлю.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг обвинения России в том, что Украина стоит за вероятной атакой беспилотников на Кремль на прошлой неделе. Он считает, что к операции причастна сама РФ.

Как сообщалось, Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot в небе над Киевом в ночь на 4 мая. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории РФ.

В Пентагоне информацию о сбивании российской ракеты подтвердили.