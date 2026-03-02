- Дата публикации
Атака на Криворожский район: в ОВА сообщили о последствиях
Российские войска атаковали Криворожский район, произошел пожар на транспортной инфраструктуре. Один погибший, семь раненых, среди них двое детей.
В результате атаки на Криворожский район погиб мужчина, ранены семь человек, среди которых ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.
«Один человек погиб. В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время атаки на Криворожский район», — заявили в Днепропетровской ОГА.
Еще семь человек пострадали, среди них двое детей: девочка 10 лет и парень 17 лет.
В медучреждении остаются пятеро раненых, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Местные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и выяснять обстоятельства атаки.
Какую атаку подверг регион 2 марта
Напомним, утром 2 марта враг с десяток раз атаковал три района области беспилотниками, артиллерией, РСЗО «Град» и авиабомбами.
На Криворожье, кроме самого Кривого Рога, под ударом было Апостолово. Там повреждено транспортное предприятие. А на Синельниковщине россияне атаковали Покровскую общину. Разрушены два частных дома, еще четыре истерзаны.
К сожалению, погиб 55-летний мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов одного из избитых домов.
На Никопольщине попали по райцентру и Мировской громаде. Там повреждена пятиэтажка.