Атака на Криворожский район: в ОВА сообщили о последствиях

Враг атаковал Криворожский район / © tsn.ua

Реклама

В результате атаки на Криворожский район погиб мужчина, ранены семь человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

«Один человек погиб. В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время атаки на Криворожский район», — заявили в Днепропетровской ОГА.

Реклама

Еще семь человек пострадали, среди них двое детей: девочка 10 лет и парень 17 лет.

В медучреждении остаются пятеро раненых, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Местные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и выяснять обстоятельства атаки.

Какую атаку подверг регион 2 марта

Напомним, утром 2 марта враг с десяток раз атаковал три района области беспилотниками, артиллерией, РСЗО «Град» и авиабомбами.

Реклама

На Криворожье, кроме самого Кривого Рога, под ударом было Апостолово. Там повреждено транспортное предприятие. А на Синельниковщине россияне атаковали Покровскую общину. Разрушены два частных дома, еще четыре истерзаны.

К сожалению, погиб 55-летний мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов одного из избитых домов.

На Никопольщине попали по райцентру и Мировской громаде. Там повреждена пятиэтажка.