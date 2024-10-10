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Атака на Кривой Рог: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура (фото)

Атака на Кривой Рог: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура (фото)

Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В городе также побиты два газопровода.

В результате атаки беспилотниками по Кривому Рогу утром 10 октября пострадали два человека. В городе повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из поврежденного дома в Кривом Роге спасены семь человек, среди них – ребенок. Еще 26 жителей дома были эвакуированы.

"Пострадали два человека. Кроме женщины, 62-летний мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь. Состояние – удовлетворительное. Лечиться будет амбулаторно", – написал Лысак в Сети.

Кроме того, в городе повреждена инфраструктура. В частности, побиты два газопровода.

Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог 10 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, утром российские оккупанты ударили несколькими "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафиксировано попадание в трех местах, в том числе – в крышу пятиэтажки.

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