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Атака на Кривой Рог: количество раненых выросло, повреждено 20 домов (фото)

Атака на Кривой Рог: количество раненых выросло, повреждено 20 домов (фото)

Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Среди пострадавших – 15-летняя девушка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря количество пострадавших возросло до шести. На месте ракетного удара закончили аварийно-спасательные и поисковые работы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за вражеской атаки в Кривом Роге пострадали шесть человек. Среди них – 15-летняя девушка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Лысак также сообщил о разрушениях в результате удара.

"Частично разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждены – 3 многоквартирных и 17 частных. Разбиты окна в социальном учреждении. А еще – стационарном отделении больницы. Его пациентов перевели в другие медучреждения", – говорится в заявлении.

Кроме того, побиты и более 20 автомобилей.

Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью в Кривом Роге враг попал баллистической ракетой в жилую двухэтажку. Сначала было известно о пяти пострадавших.

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