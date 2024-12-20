Атака на Кривой Рог: количество раненых выросло, повреждено 20 домов (фото)

Среди пострадавших – 15-летняя девушка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В результате атаки на Кривой Рог в ночь на 20 декабря количество пострадавших возросло до шести. На месте ракетного удара закончили аварийно-спасательные и поисковые работы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за вражеской атаки в Кривом Роге пострадали шесть человек. Среди них – 15-летняя девушка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Лысак также сообщил о разрушениях в результате удара.
"Частично разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждены – 3 многоквартирных и 17 частных. Разбиты окна в социальном учреждении. А еще – стационарном отделении больницы. Его пациентов перевели в другие медучреждения", – говорится в заявлении.
Кроме того, побиты и более 20 автомобилей.
Напомним, ночью в Кривом Роге враг попал баллистической ракетой в жилую двухэтажку. Сначала было известно о пяти пострадавших.
Читайте также: