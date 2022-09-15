Атака на Кривой Рог: обнаружено еще одно место удара, уровень воды в подтопленных районах снизился

В ночь на 15 сентября специалисты боролись с последствиями вражеской атаки, из-за которой уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до двух метров. Уровень воды в подтопленных районах начал спадать.

Об этом сообщил руководитель военной гражданской администрации Александр Вилкул.

По его словам, еще продолжается ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился. "Ночью проводился обширный перечень мероприятий, начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность, заканчивая крупными инженерными работами", — пояснил он.

В общей сложности подтоплены 112 жилых домов и дачных участков Ингулецкого района.

Кроме того, Вилкул сообщил, что было обнаружено еще одно место попадания российской ракеты – водопровод 600 мм. "Серьезная авария, всю ночь работали аварийные бригады. Уже идет ликвидация", — подчеркнул он.

Следует заметить, что в Днепропетровской ОВА сообщили, что РФ нанесла удары ракетами "Кинжал" и "Искандер".

Напомним, что в Кривой Рог 14 сентября прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.

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