Атака на Кривой Рог: ракета попала в микрорайон Елены Кравец, а Могилевская пряталась от взрывов

Вечером, 12 марта, российские оккупанты цинично ракетами обстреляли Кривой Рог, что в Днепропетровской области.

Вражеский снаряд попал в многоэтажный дом. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. По состоянию на утро 13 марта в результате ракетных обстрелов погибли четверо мирных жителей. За медицинской помощью вынуждены были обратиться 44 человека. Среди пострадавших девять детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице. В Днепропетровской области 14 марта пройдет день траура.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное военное преступление страны-агрессора России. Звезды раскритиковали действия РФ и выразили соболезнования всем пострадавшим и родным погибших.

Анатолий Анатолич

Шоумен, родом из Кривого Рога, выразил соболезнования своим землякам. Ведущий поделился, что ракеты попали неподалеку от дома, где он когда-то жил. Анатолич подчеркнул, что к войне привыкнуть невозможно, и она всегда будет рядом.

Поврежденная в результате ракетного удара РФ многоэтажка в Кривом Роге / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"Мы переехали на микрорайон Восточный когда мне было где-то лет 11. Оттуда я ездил на скоростном трамвае до 95 гимназии. Летом мы ходили на соленое озеро между первым и вторым восточными микрорайонами. А вечером я любил пройтись по каменным джунглям к магазину моего друга. Там была квартира моих родителей, и я уже взрослым возвращался из Киева в свой дом. Пока родители не переехали ближе ко мне и своим внукам. И как во всех молодых микрорайонах там всегда было много детей. Да и сейчас их тоже очень много. И вот ракеты попадают в соседние дома. А два года назад оккупанты не дошли до моего дома под Вышгородом несколько километров. Война ближе, чем кажется. Как бы мы к ней не привыкали. Соболезнования моим землякам", — высказался шоумен.

Наталья Могилевская

Певица находилась в городе, ведь у нее был концерт. Артистка слышала громкие взрывы и пряталась от них в укрытии. Впоследствии Могилевская узнала о прилете в жилой дом. Артистка прервала концерт и поехала помогать пострадавшим.

"Громкие взрывы прямо сейчас! Концерт не начинаем! Кривой Рог, мы с тобой! Это был прилет в жилую многоэтажку. Наши соболезнования всем пострадавшим", — высказалась артистка.

Наталья Могилевская в Кривом Роге оказалась рядом с местом взрыва

Елена Кравец

Актриса рассказала, что российские оккупанты попали в микрорайон, где прошло ее детство. Кравец открывает сбор в помощь пострадавшим жителям.

"Это микрорайон, где прошло мое детство. Здесь до сих пор живут люди, с которыми я росла. Здесь неподалеку моя школа. Я знаю этот дом, этих людей. Я открываю сбор на помощь", — написала актриса.

Пост Елены Кравец

Екатерина Осадчая

Ведущая показала последствия вражеской атаки, а также выразила соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших.

"Кривой Рог… Соболезнование всем семьям погибших и здоровья пострадавшим", — высказалась ведущая.

Пост Екатерины Осадчей

Наталка Денисенко

Артистка отметила, что каждый раз больно, когда оккупанты обстреливают дома мирных жителей. По словам Наталки, это просто ужасная боль.

"Кривой Рог... Эта боль, наши люди... Невозможно просто понять, как так можно...", — написала актриса.

Пост Наталки Денисенко

Злата Огневич

Исполнительница раскритиковала действия страны-агрессора, которая ежедневно убивает невинных людей.

"Кривой Рог, родной... Ракетная атака забрала жизни... Есть тяжелые раненые, среди них — дети... Мои соболезнования всем пострадавшим. Только лютая ненависть и боль... Проклинаю всех, кто отдает приказы, жмет кнопки пусков, спонсирует армию и страну-агрессора и убивает украинцев", — возмутилась артистка.

Пост Златы Огневич

Андрей Бедняков

По словам ведущего, из-за действий оккупантов его просто переполняет ярость. Впрочем, шоумен подчеркивает, что всю ненависть нужно направлять в донаты, чтобы помочь защитникам скорее выгнать врага из украинских земель.

"Ужасные фотографии и видео из Кривого Рога...Искренние соболезнования пострадавшим. Ярость...Но всю ярость надо в донаты, это главный принцип", — отметил шоумен.

Пост Андрея Беднякова

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