Атака на Крымский мост: на выездах с полуострова – километровые пробки, отменяются все автобусные рейсы (фото, видео)

По данным Google Maps, пробка из автомобилей россиян, которые бегут из Крыма, выросла до 25 км.

После взрывов на Крымском мосту с временно оккупированного полуострова начали массово бежать россияне.

Заторы из машин с российскими номерами иногда достигают десятков километров.

Оккупационные власти предложили жителям Крыма "альтернативный путь" для выезда с полуострова. Он проходит через временно оккупированные территории Украины, где россияне могут "ближе познакомиться" с украинской артиллерией, пишет 24 Канал.

"Альтернативный путь" на материковую Россию через оккупированные территории / Фото: скриншот с видео

В сторону Мелитополя уже образовался затор протяженностью более 5 километров.

В Мариуполе также пробки на полгорода, и ситуация ухудшается ежеминутно.

Заторы в Мариуполе после подрыва Крымского моста / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

В целом, по данным Google Maps, затор из автомобилей россиян на вечер 17 июля увеличился до 25 км.

По данным Google Maps, затор из автомобилей россиян на вечер 17 июля увеличился до 25 км / Фото: Google Maps

В Керчи сотни автомобилей ждут паромной переправы. Такая обстановка на Керченской переправе – последние пять часов.

В Керчи сотни автомобилей ждут паромной переправы

Хотя оккупационные власти заявляют, что "паники нет", однако их действия свидетельствуют об обратном. К примеру, в Симферополе уже отменили все автобусные рейсы в оккупированные Донецк, Луганск и Мариуполь.

Россиянам обещают вернуть деньги за билеты, однако не объясняют причины отмены рейсов. Вероятно, желающих бежать из Крыма настолько много, что оккупационные власти пытаются хоть как-то "удержать" людей.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля произошла "бавовна". Это уже второй подобный эпизод на оккупированном РФ полуострове.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошла "бавовна" / Фото: Associated Press

Ранее аналитик Ольга Курносова объяснила, почему российские элиты будут радоваться подрыву моста.

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