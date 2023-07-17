Атака на Крымский мост: на выездах с полуострова – километровые пробки, отменяются все автобусные рейсы (фото, видео)

По данным Google Maps, пробка из автомобилей россиян, которые бегут из Крыма, выросла до 25 км.
После взрывов на Крымском мосту с временно оккупированного полуострова начали массово бежать россияне.
Заторы из машин с российскими номерами иногда достигают десятков километров.
Оккупационные власти предложили жителям Крыма "альтернативный путь" для выезда с полуострова. Он проходит через временно оккупированные территории Украины, где россияне могут "ближе познакомиться" с украинской артиллерией, пишет 24 Канал.
В сторону Мелитополя уже образовался затор протяженностью более 5 километров.
В Мариуполе также пробки на полгорода, и ситуация ухудшается ежеминутно.
В целом, по данным Google Maps, затор из автомобилей россиян на вечер 17 июля увеличился до 25 км.
В Керчи сотни автомобилей ждут паромной переправы. Такая обстановка на Керченской переправе – последние пять часов.
Хотя оккупационные власти заявляют, что "паники нет", однако их действия свидетельствуют об обратном. К примеру, в Симферополе уже отменили все автобусные рейсы в оккупированные Донецк, Луганск и Мариуполь.
Россиянам обещают вернуть деньги за билеты, однако не объясняют причины отмены рейсов. Вероятно, желающих бежать из Крыма настолько много, что оккупационные власти пытаются хоть как-то "удержать" людей.
Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля произошла "бавовна". Это уже второй подобный эпизод на оккупированном РФ полуострове.
Ранее аналитик Ольга Курносова объяснила, почему российские элиты будут радоваться подрыву моста.
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