Атака на Крымский мост: паромы перевозят через Керченский пролив только грузовой транспорт

Легковые автомобили двигаются так называемым сухопутным коридором, пролегающим через временно оккупированные территории материковой Украины.

Поромной переправой через Керченский пролив после атаки на Керченский мост перевозит только грузовой транспорт.

Об этом сообщил Телеграмм-канал "Крымский ветер".

"По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа перевозит только грузовой транспорт. Легковые автомобили разворачивают назад”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что легковые автомобили двигаются так называемым сухопутным коридором, пролегающим через временно оккупированные территории материковой Украины.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля произошла "бавовна". Это уже второй подобный эпизод на оккупированном РФ полуострове.

Быстрое восстановление переправы невозможно. Для восстановления полноценного движения требуется не менее одного-двух лет. Сложность работ состоит в том, что необходимо установить несколько плит, восстановить опоры и провести полную проверку всей конструкции. Однако и это не гарантирует, что использование моста будет безопасным.

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