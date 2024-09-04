Атака на Львов: количество жертв возросло, глава ОВА показал видео с места удара

Одна из погибших – девятилетняя девочка.
Во время атаки на Львов 4 сентября было два тяжелых попадания. Число погибших в результате вражеских ударов возросло до семи.
Об этом сообщили начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
Козицкий прибыл на место одного из ударов и записал оттуда видеообращение.
"Находимся во Львове. К сожалению, ракетный удар по территориии Львовщины — комбинированный, с "Шахедами" и ракетами. Спасибо ГСЧС за ликвидацию последствий. На данный момент — два попадания по территории города", — сказал глава ОВА.
Он подчеркнул, что враг бьет по гражданским, по жилым кварталам, где нет ни инфраструктурных, ни военных объектов.
Число жертв атаки на Львов возросло уже до семи, сообщил Садовый. Одна из погибших – девятилетняя девочка. Что касается пострадавших, то их сейчас 38.
Напомним, российская армия устроила обстрел Львова ракетами и дронами 4 сентября. Враг повредил жилые дома, автомобили. Две школы не приступят к обучению в этот день.
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