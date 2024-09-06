Атака на Львовщину: сгорели 4 машины, детали от ОВА (фото)

Во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки "Шахеда".

Российские войска атаковали Львовскую область тремя беспилотниками "Шахед" в ночь на 6 сентября. Их всех сбили силы ПВО, однако обломки вражеских целей натворили беды.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во время двух воздушных тревог, которые объявляли ночью во Львовской области, враг атаковал регион тремя ударными беспилотниками. Всех их обезвредила ПВО.

Около 03:15 во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки "Шахеда". Загорелись четыре грузовика. На место оперативно прибыли пожарные и через полтора часа потушили пожар. Машины ремонту не подлежат.

"Над ликвидацией возгорания работали 32 пожарных, привлекали 6 единиц спецтехники. Спасибо вам за то, что не дали огню распространиться. Самое важное: жертв или пострадавших — нет. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", — заявил Козицкий.

Из-за падения обломков дронов во Львовской области сгорели 4 грузовика/Фото: ГСЧС Львовщины

Из-за падения обломков дронов во Львовской области сгорели 4 грузовика/Фото: ГСЧС Львовщины

Из-за падения обломков дронов во Львовской области сгорели 4 грузовика/Фото: ГСЧС Львовщины

Из-за падения обломков дронов во Львовской области сгорели 4 грузовика/Фото: ГСЧС Львовщины

Напомним, в ночь на 6 сентября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога звучала в разных уголках страны.

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