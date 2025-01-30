Атака на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области: работает ли сейчас объект

Сейчас Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ приостановил работу после атак. Там повреждено оборудование.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"В 2024 году он переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать по полной ему мешали атаки", — отметил Коваленко.

Напомним, ночью 19 декабря Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали дроны. Завод играет немаловажную роль для оборонной промышленности страны-агрессора России.

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