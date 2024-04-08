Атака на объект инфраструктуры в Житомирской области: почему советуют не выходить на улицу, какое состояние воздуха

Как сообщил глава ОВА, сейчас работает экологическая инспекция, "чтобы установить и успокоить наших граждан".

В результате дроновой атаки на объект инфраструктуры в Житомирской области местные власти рекомендовали людям не выходить на улицы и перевели школьников на дистанционное обучение. Но это более превентивные меры.

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире "Радио Свобода".

Глава ОВА уточнил, что около 3:00 был атакован объект инфраструктуры. По его данным, в результате удара пострадавших нет, и это самое главное.

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"То, что Звягельским городским советом, органами местного самоуправления не рекомендовано сегодня выходить на улицу и принято решение о том, что дети учатся дистанционно, – это более превентивная мера и проверка нас на то, можем ли мы работать в условиях возможной эскалации", – объяснил Бунечко.

"Сейчас прямой угрозы нет, работает оперативно-следственная группа по установлению и фиксации преступлений РФ против мирной инфраструктуры нашего государства", – заверил он.

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Он также ответил на уточняющий вопрос, не фиксируется ли сейчас опасное загрязнение:

"Я хочу вас заверить, что пока не фиксируем. Вместе с тем работает экологическая инспекция, чтобы установить и успокоить наших граждан. Все локализовано, традиционно наши спасатели, герои без оружия справились с теми вызовами, которые были, все было максимально быстро сделано".

Глава ОВА добавил, что пока нет никакой угрозы гражданской инфраструктуре и гражданам.

Напомним, ранее Бунечко сообщил, что в ночь на 8 апреля дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры на Житомирщине. В то же время Звягельский городской совет заявил, что существует прямая угроза загрязнения воздуха.

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