Атака на Одесчину: стало известно, сколько и откуда Россия выпустила ракет

Враг атаковал с Черного моря и с оккупированных территорий Украины.

Поздним вечером 17 мая Россия выпустила по Одесской области 8 крылатых ракет: шесть "Калибров" и два "Искандера".

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

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"17 мая 2023 года, около 22:00, враг нанес ракетный удар по Одесщине. Было выпущено шесть крылатых ракет "Калибр" из ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов из временно оккупированной территории", — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что все ракеты уничтожены силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг".

"Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей", — призвали украинцев.

Ракетная атака России по Одесской области. ФОТО: Воздушное командование "Юг"

Ракетный обстрел Одесской области

Напомним, в ночь на 18 мая россияне атаковали ракетами Одесскую область. Воздушная тревога была объявлена поздно вечером 17 мая, после чего раздались взрывы. По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, есть попадание в промышленный объект. К сожалению, один человек погиб, еще двое – ранены.