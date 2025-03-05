Атака на Одесчину: уничтожено отделение "Новой почты" с посылками на миллион (фото)

Враг превратил в пепел 606 посылок. Компания обещает все компенсировать.
Из-за российской атаки по Одесской области в ночь на 5 марта было уничтожено отделение "Новой почты" и посылок более чем на 1 млн грн.
Об этом сообщила сама компания в Сети.
Во время ночного массированного удара один из российских беспилотников "Шахед" разрушил отделение "Новой почты" в пригороде Одессы. Обошлось без пострадавших. На месте удара работает мобильное отделение почты, поэтому клиенты могут совершать отправку.
В заявлении отмечается, что оккупанты превратили в пепел 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн.
"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали о возмещении", – заверили в компании.
Напомним, в ночь на 5 марта россияне атаковали Одесчину дронами. Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры. Погиб 77-летний мужчина.
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