Атака на Одесщину: в Сети показали мощное видео сбивание ракет врага

В ночь на 17 сентября россияне попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области. Воины воздушного командования "Юг" отработали атаку окупантов.

Мощное видео в Сети опубликовал командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Для тех, кто бодрствует — утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по российским крылатым ракетам" — написал он.

ПВО уничтожило шесть крылатых ракет врага.

В Сети показали видео сбивание ракет в Одесской области

Что известно об атаке на Одесщину

Войска России в ночь на 17 сентября запустили по Украине 10 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС, взлетевших с аэродрома "Энгельс", и шесть дронов-камикадзе Shahed-136/ 131.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила шесть ракет и шесть дронов. Основным направлением удара была Одесская область.

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