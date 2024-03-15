Атака на Одессу: известный певец потерял родного человека, а Могилевская со слезами призвала помочь

В пятницу, 15 марта, российские террористы нанесли коварный двойной удар ракетами по Одессе.

Вражеский снаряд попал в гражданскую инфраструктуру. По состоянию на вечер 15 марта в Одессе погибли 20 мирных жителей, среди которых и спасатели. В общей сложности пострадали 73 человека, из которых 9 – сотрудники ГСЧС. Продолжаются поиски людей под завалами и ликвидируются последствия трагедии.

Украинские звезды уже отреагировали на преступления российских убийц, огласили трагедию и выразили соболезнования. К тому же призывали помогать пострадавшим.

Melovin

Украинский певец, родившийся в Одессе, вышел на связь с поклонниками, чтобы сообщить печальное известие. К сожалению, вследствие вражеского удара по родному городу он потерял родного человека.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

"Сегодня в результате утреннего обстрела Одессы 16 человек были убиты россией, еще 73 – ранены. Только что узнал, что среди погибших есть мои родные", - написал на английском артист в сторис.

Наталья Карпа

Певица выразила свою ненависть к врагам и рассказала о потере знакомого в Одессе, защищавшего Украину в рядах ВСУ. По словам звезды, они иногда виделись с защитником на днях рождения или в поезде и много говорили.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

Татьяна Литвинова

Кулинарный экспер, которая родом из Одессы, не смогла сдержать слез от количества жертв и выразила всем искренние соболезнования. И заверила, что с ее мамой, к счастью, все хорошо.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

"Моя Одесса. Снова. Количество жертв просто ужасающее. Мои соболезнования родным погибших, а также всем, кто пострадал сегодня. Надеемся, что возможно, сегодня будет спокойная ночь. Моя мамочка в норме – все, кто спрашивает, отвечаю сразу", - отметила знаменитость.

Наталья Могилевская

Певица записала отдельное обращение для своих поклонников и объявила об открытии важного сбора для двух больниц, в которых оказались пострадавшие одесситы. Звезда срочно призвала всех присоединиться, сделать донат и обеспечить медучреждения необходимыми медикаментами.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

"Сегодня в Одессе произошла ужасная трагедия. Ко мне обратились волонтеры, которых я лично знаю в течение 10 лет, я им доверяю. Пострадавшие в Одессе нуждаются в огромной помощи. Конкретные две больницы, где оказались раненые. Они срочно нуждаются в медикаментах, поэтому мы открываем сбор", – подчеркнула артистка.

Руслана

Певица выразила свои соболезнования семьям погибших и призвала присоединиться к донорству крови.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

Даша Астафьева

"Очередной теракт в Одессе от пидостраны соседа... Надеюсь, когда-нибудь наступит момент, и все к одному, и захватчики, и отсиживающиеся будут отвечать до конца существования недонации. Мои соболезнования пострадавшим и благодарность всем, кто спасает и борется против сплошного зла", - эмоционально отреагировала артистка.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

Андрей Бедняков

"АдЭсса-мама", – всегда слышал от них. Но у них в крови напиться и избивать своих мам. Одесса, мои искренние соболезнования. Одесситы, сдавайте кровь. Помогайте друг другу. Сейчас как никогда хочу к вам", – призвал шоумен.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

KOLA

"Реки крови... Когда уже нажрется тот дьявол? Когда мир уже что-то сделает, а не просто будет говорить? Когда же вы нажретесь! Ироды! Когда мир отреагирует?", – в отчаянии написала артистка.

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

Звезды отреагировали на ракетные обстрелы россиянами Одессы 15 марта

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