Атака на "Оленогорский горняк": разведка Британия оценила повреждение корабля

РФ использовала корабль для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту.

Атака дронов вблизи Новороссийска явилась серьезным ударом для Черноморского флота. Десантный корабль России "Оленегорский горняк", вероятно, получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает разведка Британии в Twitter.

Разведчики отмечают, что корабль пополнил Черноморский флот России после полномасштабного вторжения в Украину.

"Снимки качающегося на 30-40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными", — пишет разведка.

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В частности, РФ использовала корабль для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту.

"Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и протяженностью 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года", — добавляет разведка.

Напомним, что пропагандисты-блоггеры обвинили Министерство обороны России во лжи по поводу атаки морских беспилотников на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ), произошедшую 4 августа.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что каждый уничтоженный крупный десантный корабль для военно-морского флота России является безвозвратным ударом.

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