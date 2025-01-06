Атака на Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура

В регионе уже удалось возобновить электроснабжение.

Российские войска атаковали Полтавскую область в ночь на 6 января. В результате зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила Полтавская ОВА.

В военной администрации проинформировала о последствиях российской атаки на Полтавскую область.

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"Ночью враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждение энергетической инфраструктуры", – говорится в заявлении.

По данным ОВА, электроснабжение уже возобновлено.

Там также призвали не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 6 января российские войска атаковали Украину ракетам и дронам: враг запустил две управляемые авиаракеты Х-59 и 128 дронов "Шахед".

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