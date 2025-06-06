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ТСН в социальных сетях

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Война
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Атака на Полтавщину: стало известно о последствиях (фото)

В Полтавской области пострадали люди. Повреждены админздания, склады нескольких предприятий, кафе.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Атака на Полтавщину: стало известно о последствиях (фото)

Удар по Полтавщине 6 июня

В результате массированной атаки врага 6 июня на Полтавщине, в Кременчугском районе пострадали три человека.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

Владимир Когут — руководитель Полтавской ОВА — заявил, что также повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе.

Пожары, возникшие из-за атаки, ликвидированы.

Двое из пострадавших жителей получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Отметим, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили 5 июня вечером, в 21:46. И только утром 6 июня раздался ее отбой.

Напомним, в ночь на 6 июня РФ нанесла комбинированную атаку по Львовской области беспилотниками и крылатыми ракетами. Там предварительно — без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Этой ночью Украину атаковали сотни вражеских дронов, часть из которых летела на Киев, остальные — в других регионах или же направились на запад Украины.

В Луцке зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, частично разрушен. Во многих постройках ударная волна вышибала окна.

А в Тернополе фиксируют задымление — власти просят не выходить на улицу.

Запуски баллистики также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.

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