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Атака на Полтавщину: стало известно о последствиях (фото)
В Полтавской области пострадали люди. Повреждены админздания, склады нескольких предприятий, кафе.
В результате массированной атаки врага 6 июня на Полтавщине, в Кременчугском районе пострадали три человека.
Об этом сообщает Полтавская ОВА.
Владимир Когут — руководитель Полтавской ОВА — заявил, что также повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе.
Пожары, возникшие из-за атаки, ликвидированы.
Двое из пострадавших жителей получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Отметим, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили 5 июня вечером, в 21:46. И только утром 6 июня раздался ее отбой.
Напомним, в ночь на 6 июня РФ нанесла комбинированную атаку по Львовской области беспилотниками и крылатыми ракетами. Там предварительно — без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Этой ночью Украину атаковали сотни вражеских дронов, часть из которых летела на Киев, остальные — в других регионах или же направились на запад Украины.
В Луцке зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, частично разрушен. Во многих постройках ударная волна вышибала окна.
А в Тернополе фиксируют задымление — власти просят не выходить на улицу.
Запуски баллистики также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.