Атака на Полтавщину: стало известно о последствиях (фото)

Удар по Полтавщине 6 июня

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В результате массированной атаки врага 6 июня на Полтавщине, в Кременчугском районе пострадали три человека.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

Владимир Когут — руководитель Полтавской ОВА — заявил, что также повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе.

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Пожары, возникшие из-за атаки, ликвидированы.

Двое из пострадавших жителей получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Отметим, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили 5 июня вечером, в 21:46. И только утром 6 июня раздался ее отбой.

Напомним, в ночь на 6 июня РФ нанесла комбинированную атаку по Львовской области беспилотниками и крылатыми ракетами. Там предварительно — без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

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Этой ночью Украину атаковали сотни вражеских дронов, часть из которых летела на Киев, остальные — в других регионах или же направились на запад Украины.

В Луцке зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, частично разрушен. Во многих постройках ударная волна вышибала окна.

А в Тернополе фиксируют задымление — власти просят не выходить на улицу.

Запуски баллистики также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.

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