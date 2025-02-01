Атака на Полтавскую область: погиб младенец, некоторые дети в больнице

Другие пострадавшие при обстреле дети госпитализированы с политравмами.

Украина 1 февраля подверглась массированной атаке со стороны военных РФ. В Полтавской области было очень катастрофически. Погиб младенец.

Об этом рассказали в комментарии для журналиста ТСН.ua Игоря Серова в Полтавском городском совете.

По информации, трое детей госпитализированы.

"Двое детей в хирургическое отделение, а трехмесячный мальчик - в реанимацию. Одному ребенку оказывают медицинскую помощь", — рассказал корреспондент о ситуации.

В свою очередь, в пресс-службе Полтавской ОВА сообщили, что дети госпитализированы с политравмами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе тело ребенка содержали в морозильной камере.

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