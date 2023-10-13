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Атака на российские корабли "Буян-М" и "Павел Державин": появились интересные подробности

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
4104
Время на прочтение
1 мин
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Атака на российские корабли "Буян-М" и "Павел Державин": появились интересные подробности

Черноморский флот РФ/Фото из открытых источников

Атакованные корабли были экспериментальными дронами.

Служба безопасности Украины и ВМСУ атаковали российские корабли под Севастополем 13 октября экспериментальными морскими дронами. Что интересно, в РФ всего девять таких кораблей.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как отмечается, атакованные экспериментальными дронами были судно "Буян-М" и корабель "Павел Державин". В то же время "Буян" является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми РФ атакует территорию Украины. В России всего девять таких кораблей.

Добавим, что "Буян" был поражен на севастопольском рейде экспериментальным дроном "Морской малыш".

Напомним, что СБУ и ВМСУ в последние дни атаковали российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

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Дата публикации
Просмотры
4104
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