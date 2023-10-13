Атака на российские корабли "Буян-М" и "Павел Державин": появились интересные подробности

Служба безопасности Украины и ВМСУ атаковали российские корабли под Севастополем 13 октября экспериментальными морскими дронами. Что интересно, в РФ всего девять таких кораблей.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как отмечается, атакованные экспериментальными дронами были судно "Буян-М" и корабель "Павел Державин". В то же время "Буян" является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми РФ атакует территорию Украины. В России всего девять таких кораблей.

Добавим, что "Буян" был поражен на севастопольском рейде экспериментальным дроном "Морской малыш".

Напомним, что СБУ и ВМСУ в последние дни атаковали российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

Читайте также: