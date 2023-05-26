Атака на российского "Ивана Хурса": эксперт об очередном морском позоре России

В акватории Черного моря произошел интересный инцидент — был поврежден российский разведывательный корабль Иван Хурс в результате атаки украинских морских дронов. Он получил достаточно серьезные повреждения и был выведен из строя. Надо понимать, что сегодня в Черном море российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он также добавил: “Никто не говорил, что это были украинские морские дроны. На самом же деле это могли быть Атланты, которые запустили свои дроны, потому что им не нравится то, что происходит в Черном море и как себя ведет РФ”.

"Иван Хурс" — это уникальный разведывательный корабль проекта 18280, отметил эксперт: "Всего кораблей такого проекта на вооружении российского флота два, а в Черноморской флотилии он один".

Он получил достаточно серьезные повреждения и был выведен из строя, прокомментировал Александр Коваленко: «Самое главное — то, что российская пропаганда в течение суток заявляла о том, что, да, атака действительно была, но они все же смогли противодействовать ей. Даже публиковали видео, как они точно уничтожают один из этих неизвестных дронов”.

Эксперт добавил, что если называть эти дроны корректнее, то это безэкипажные катера: «Потом была пауза, выдержка. После этого появляется видео, как один из этих БЭКов как раз попадает в "Иван Хурс". Надо понимать, что сегодня в Черном море российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности”.

Военный обозреватель отметил, что в Черном море постоянно находится какая-то группа кораблей – 11-13: «При этом из них носителей крылатых ракет морского базирования Калибр – 2-1. А что это такое происходит? А это самое сопровождение этих носителей для защиты от каких-то атак БЕКов”.

Есть авианосные ударные группы, когда крупный авианосец с водоизмещением 100 тысяч тонн сопровождает большая группа кораблей, продолжил эксперт. Он отметил, что эта группа кораблей обеспечивает ему прикрытие против субмарин: “То есть это общая группа прикрытия. Все это называется авианосной ударной группой”.

Александр Коваленко обратил внимание на то, что когда выходит в море носитель "Калибров" с водоизмещением, например, полторы тысячи тонн, то его сопровождает также большая группа кораблей и обеспечивает ему всю эту защиту, потому что он не чувствует себя безопасно. По мнению эксперта, Иван Хурс это подтвердил, потому что потерялся в открытом море и сразу к нему подплыли БЕКи.

Военный обозреватель добавил, что все это говорит о статусе российской Черноморской флотилии: Ее загнали в тупик. На сегодняшний день российская Черноморская флотилия свой функционал полностью опозорила и дискредитировала. Она не выполняет своего функционала вообще. А этот инцидент с Иваном Хурсом только это подтвердил”.

Напомним, ночью 24 мая разведкорабль РФ "Иван Хурс" атаковали три беспилотника. Инцидент произошел после прохождения пролива Босфор.

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