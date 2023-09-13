Атака на Севастополь – как повреждение судов РФ повлияет на удары по Украине

В результате атаки ВСУ в Севастополе были повреждены два судна Черноморского флота РФ.

Во временно оккупированном Севастополе утром 13 сентября прогремели мощные взрывы. Впоследствии в ГУР подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ. Вооруженные силы Украины уничтожают не только Черноморский флот России. Поскольку поврежденный "Оленегорский горняк" входит в состав Северного флота.

Об этом "24 Каналу" рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Эксперт объяснил, как эта атака повлияет на российский флот в Черном море.

Так, Михаил Самусь отметил, что подлодка является носителем ракет "Калибр", которыми россияне часто обстреливают украинские города. Поэтому ее ликвидация практически имеет стратегическое значение. Таких носителей у россиян мало. В Черноморском флоте РФ их было шесть, а после утренней атаки остается пять.

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"Это существенная потеря. Если говорить о возможности оперирования подводными лодками, то в основном две лодки на ремонте или обслуживании, две – на дежурстве в море, а остальные две – на базе", – сказал эксперт.

Вывод из строя одного судна совершенно меняет этот график российских захватчиков и дает большую нагрузку на другие подлодки. Другие подлодки РФ чаще будут обслуживаться и меньше смогут наносить удары по Украине.

Атака на морской завод им. Орджоникидзе в Севастополе

В Севастополе примерно в 3 ночи 13 сентября прогремели по меньшей мере семь взрывов.

Минобороны России заявило об ударе дронов и крылатых ракет.

В ГУР подтвердили, что во время атаки по Севестополю были поражены два российских судна. Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, повреждения получили большой десантный корабль и подлодка. По его словам, речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".

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